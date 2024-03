Controllati quasi 125 mila veicoli nel 2023

(Keystone-ATS) Anche nel 2023, dimensioni e pesi non conformi, difetti tecnici, inosservanza dei tempi di lavoro e di riposo, figurano fra le principali infrazioni commesse da autisti camion, furgoni e pullman.

È quanto risulta dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale delle strade e dall’Ufficio della dogana e della sicurezza dei confini. Globalmente, l’anno scorso, grazie anche all’apertura dei centro di controllo di Giornico (TI) sono stati ispezionati 124’783 veicoli tra camion, autoarticolati, furgoni e autobus, riscontrando 24’240 irregolarità. In 4775 casi è stato disposto lo stop per veicolo o autista.

Negli otto Centri di controllo traffico pesante della Confederazione sono stati controllati 41’471 autocarri, autoarticolati, autofurgoni e pullman, quasi il 30% in più rispetto all’anno precedente. In totale sono emerse irregolarità per 2’145 veicoli e/o autisti svizzeri (+13,7 %) e 10 946 esteri (+14,3 %); i fermi sono stati rispettivamente 320 (+0,3 %) e 2113 (+2,4 %).

Le varie polizie cantonali eseguono anche controlli mobili, che lo scorso anno hanno interessato in totale 49’667 autocarri, autoarticolati, autofurgoni e pullman (-15,7 % su 2022). Sono risultati non in regola 5’002 veicoli e/o conducenti svizzeri (-12,4 %) e 2’965 esteri (-20,7 %); per rispettivamente 1’482 (-0,5 %) e 860 (+3,9 %) è scattata la sospensione.

Le principali infrazioni? Dimensioni e pesi non conformi (10’620 infrazioni, +0,3% rispetto al 2022), difetti tecnici (6’967 casi, +1,6%) e inosservanza dei tempi di lavoro e di riposo (4’251, +6,0%); 132 le manipolazioni ai sistemi dei gas di scarico, tra cui l’additivo AdBlue (+71,4%). Sono possibili attribuzioni multiple per la presenza di più irregolarità in uno stesso veicolo ispezionato.

Sempre nel 2023, le dogane hanno ispezionato 33’645 autocarri, autoarticolati, autofurgoni e pullman ai valichi con operazioni di polizia stradale (-11,4 % rispetto al 2022), contestando infrazioni a 3’182 mezzi e/o autisti (+10,6 %). Anche qui le principali irregolarità riguardano dimensioni e pesi non conformi e difetti tecnici.