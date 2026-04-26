Perché la Svizzera si è unita alla FIFA per finanziare mini-campi da calcio in Palestina

"Il gioco permette ai bambini di esprimere le proprie emozioni e di alleviare la tensione e la paura causate dalla guerra", ha affermato Tamara Awartani di Palestine Sports for Life. John Wessels / Keystone

La Svizzera sta finanziando la FIFA per costruire campi da calcio in Palestina come "spazi sicuri" per bambine e bambini. In un contesto di violenza continua nella regione, c'è chi si chiede se questo sia il modo migliore per rispondere ai bisogni più urgenti dell'infanzia.

13 minuti

Geraldine Wong Sak Hoi Giornalista specializzata in affari esteri svizzeri, con un'attività secondaria di sub-editor nel dipartimento di inglese. In precedenza mi sono concentrata sulla disinformazione e il fact-checking, di cui ancora mi occupo occasionalmente. Altra lingua: 1 English en Why Switzerland joined Trump-friendly FIFA to fund mini pitches in Palestine originale Di più Why Switzerland joined Trump-friendly FIFA to fund mini pitches in Palestine

Quando un gruppo di leader mondiali si è riunito a Washington in febbraio per parlare di Gaza al “Board of Peace”, un organo appena creato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha assistito alla proiezione di un breve video. Nel filmato, un nuovo e scintillante stadio di calcio sorge dalle ceneri di edifici bombardati, mentre una voce narrante dichiara: “Un semplice pallone. Un campo condiviso. Una ragione per tornare a credere”.

Con queste parole, la FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, ha annunciato l’intenzione di raccogliere 75 milioni di dollari per costruire 50 mini-campiCollegamento esterno, cinque campi di dimensioni regolamentari, uno stadio nazionale e un’accademia di calcio nel territorio devastato dalla guerra. Investire nello sport, ha detto ai delegati il presidente della FIFA Gianni Infantino, contribuirebbe al “processo di ripresa”.

Pochi mesi prima, con meno clamore, l’organizzazione aveva svelato un’altra iniziativa, questa volta in collaborazione con la Svizzera, per costruire 10 mini-campi in Palestina e Israele.

Questi “spazi sicuri”, ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Swissinfo, daranno un “contributo concreto al miglioramento della vita quotidiana di bambini, bambine e giovani”. Con un finanziamento di 60’000 franchi per campo, si tratta della prima partnership di questo tipo del DFAE con la FIFA, una collaborazione che secondo alcuni esperti può offrire dei benefici.

“I mini-campi non sono semplici luoghi di gioco, ma rifugi sicuri che forniscono supporto psicologico e sociale”, ha affermato Tamara Awartani, direttrice dell’ONG palestinese Palestine Sports for Life, con sede a Gaza. Questi spazi, ha spiegato, possono permettere all’infanzia di sfogare lo stress causato dal conflitto, stringere amicizie e provare gioia.

Connor Spreng, che dirige la Swiss Academy for Development (SA4D), un’organizzazione senza scopo di lucro che offre ai più giovani programmi basati sullo sport e sul gioco, è d’accordo. Ha però messo in guardia su un punto: per avere successo, un progetto del genere “deve considerare attentamente il contesto”.

La situazione in Palestina è complessa. La FIFA è stata criticata per aver permesso alle squadre di calcio israeliane di giocare su terreni sottratti ai palestinesi in Cisgiordania. A Gaza la violenza continua nonostante il cessate il fuoco concordato in ottobre, mentre le ONG umanitarie faticano a mantenere una presenza in loco a causa delle restrizioni del Governo israeliano.

“La sicurezza è la cosa più importante”

Secondo quanto riferito, la FIFA ha contattato la Svizzera per il finanziamento dei mini-campi l’estate scorsa. Il DFAE ha dichiarato di effettuare “approfondite valutazioni dei rischi” per i progetti e che la probabilità di benefici per i e le giovani del posto superava i potenziali danni.

Eppure, prima dell’accordo con la FIFA, alcune e-mail interne ottenute dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS Collegamento esternomostravano voci di dissenso all’interno del Dipartimento.

“Nel contesto attuale, le probabilità di dare un contributo positivo all’infanzia sono scarse, soprattutto considerando l’urgenza dei loro bisogni”, ha scritto un membro del personale. “Organizzare un torneo di calcio mentre coloni violenti cacciano i palestinesi dai loro uliveti non ha alcun senso: il nostro coinvolgimento invierebbe il segnale sbagliato”, ha scritto un altro.

Attacchi mortali sono proseguiti a Gaza nonostante il cessate il fuoco. Fino al 90% della popolazione è sfollata, mentre secondo Awartani, solo poco più del 10% delle infrastrutture sportive è ancora in piedi dopo due anni di guerra tra Hamas e Israele.

Lo stadio Yarmouk di Gaza City, che in passato ospitava partite di calcio, è stato danneggiato durante la guerra ed è ora un rifugio di fortuna per migliaia di palestinesi sfollati. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

In Cisgiordania, dove i primi due campi sarebbero già in costruzione, il Governo israeliano continua a espandere gli insediamenti illegali e la violenza dei coloniCollegamento esterno è in aumento. Decine di migliaia di persone vengono sfollate tra “continue vessazioni, intimidazioni e distruzione di case e terreni agricoli”, hanno riferito le Nazioni Unite. Israele ha attribuito questi attacchiCollegamento esterno a una “minoranza marginale”.

“La sicurezza è la cosa più importante, e costruire un campo non significa che bambine e bambini potranno andarci senza correre rischi”, ha detto Tomáš Bokor, direttore nazionale per la Palestina dell’ONG svizzera per l’infanzia Terre des Hommes, che ha notato come scuole e infrastrutture siano state oggetto di attacchi.

Il DFAE non ha voluto rivelare dove saranno ubicati i mini-campi, sebbene documenti visionati dalla RTS indichino che i primi due siti si trovano a Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, e a Wadi Al-Nis, nel sud. Il progetto ha subìto ritardi a causa della situazione della sicurezza, ma si prevede che gli altri otto saranno completati l’anno prossimo.

Quest’anno, l’area di Tulkarem e dintorni ha visto pastori palestinesi attaccati da coloniCollegamento esterno, persone rifugiate ancora una volta sfollate Collegamento esternoper l’estensione di un ordine militare e una fabbrica di bombe artigianali scoperta dall’esercito israeliano, secondo l’ONU e i media locali.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Wafa, una scuola secondaria nei pressi di Nablus, in Cisgiordania, ha subito danni causati da un incendio in seguito a un attacco sferrato da coloni israeliani all’inizio di gennaio. Keystone

Oltre alla sicurezza, Spreng della SA4D ha affermato che il progetto dovrebbe garantire la sostenibilità futura: “Dobbiamo interrogarci sulla proprietà a lungo termine e sul coinvolgimento della comunità, per evitare di avere campi abbandonati. Chi è responsabile delle riparazioni, per esempio?”.

In risposta, il DFAE ha dichiarato che le autorità locali e le associazioni calcistiche nazionali garantiranno la sostenibilità e il monitoraggio.

“Un’operazione di pubbliche relazioni”

La stessa FIFA, partner del progetto svizzero, è invischiata in controversie nella regione. A febbraio, una coalizione di organizzazioni attiviste ha menzionato Infantino in una denuncia penaleCollegamento esterno presso la Corte penale internazionale. I gruppi sostengono che stia “favorendo crimini di guerra e crimini contro l’umanità” permettendo a club calcistici israeliani “con sede in insediamenti illegali su territorio palestinese occupato” di giocare nei campionati israeliani e sostenendoli finanziariamente.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Affari esteri La nostra newsletter sulla politica estera La Svizzera in un mondo in rapido movimento. Accompagnateci per osservare gli ultimi sviluppi della politica estera, grazie alla nostra newsletter. Di più La nostra newsletter sulla politica estera

Questa pratica, sostengono, “legittima l’occupazione illegale della Palestina da parte di Israele”. Ai palestinesi, notano, è vietato essere pubblico, giocatori, giocatrici o dirigenti di questi club.

A marzo, la FIFA ha multato Collegamento esternola Federcalcio israeliana per 150’000 franchi per razzismo e discriminazione a seguito di denunce della Federcalcio palestinese. Si è però rifiutata d’imporre sanzioni per i club dei coloni, sostenendo che “lo status legale finale della Cisgiordania rimane una questione irrisolta […] secondo il diritto pubblico internazionale”. Israele sostiene che si tratti di terre contese, ma la Corte internazionale di giustiziaCollegamento esterno e la maggior parte della comunità internazionale considerano gli insediamenti israeliani illegali in base al diritto internazionale.

Interrogato sulle denunce, il DFAE ha dichiarato che non avrebbe commentato le decisioni dell’organo calcistico, ma ha “accolto con favore tutti gli sforzi per eliminare il razzismo e altre forme di discriminazione”. La FIFA, che ha sede a Zurigo, non ha risposto immediatamente alle richieste di Swissinfo.

Il progetto “è in gran parte un’operazione di pubbliche relazioni” per distogliere l’attenzione dalle pressioni sui club dei coloni, ha sostenuto. “Questo è stato un modo per la FIFA di dire, all’indomani del cessate il fuoco, che stava facendo qualcosa per affrontare il conflitto in termini non politici”.

McGeehan, la cui organizzazione ha presentato alla FIFA una denuncia eticaCollegamento esterno non correlata contro Infantino per presunta violazione della neutralità politica dell’organismo, ha sottolineato che le finanze della FIFA sono sufficientemente consistenti da poter finanziare questa iniziativa da sola.

“Perché il Governo svizzero dà soldi a un’organizzazione che ha miliardi di riserve e che già beneficia di agevolazioni fiscali nella Confederazione?”, ha detto. “La FIFA fornisce milioni alle sue associazioni affiliate ogni anno, e parte di quel denaro serve a fare cose come fornire campi da gioco”.

La Svizzera e la FIFA Il partenariato della Svizzera con la FIFA per la costruzione di mini-campi fa parte del pacchetto di assistenza umanitaria da 23 milioni di franchi per Gaza, annunciato a novembre. La FIFA ha l’obiettivo d’installare 1’000 mini-campi in tutto il mondo entro il 2030. Tra marzo e novembre 2025, ne ha inaugurati 30 in 15 Paesi. L’organo di governo del calcio mondiale ha la sua sede a Zurigo, dove è registrato come associazione senza scopo di lucro di pubblica utilità. Tali associazioni sono esenti dall’imposta sulle società se reinvestono i proventi nel loro scopo statutario, che nel caso della FIFA è la promozione del calcio nel mondo.

Alla fine del 2025 la FIFA aveva un totale di 2,7 miliardi di dollari di riserve, e si appresta a guadagnareCollegamento esterno circa 11 miliardi di dollari dalla Coppa del Mondo del 2026. I suoi mini-campi sono solitamente finanziati dai Paesi ospitanti e dalle loro federazioni calcistiche nazionali, ha riferito la RTS, e raramente da un donatore terzo, come nel caso del progetto svizzero.

Gravi necessità umanitarie

Mentre la Svizzera e la FIFA pensano ai mini-campi, le necessità umanitarie dei palestinesi rimangono graviCollegamento esterno e includono beni essenziali come gli alloggi di emergenza.

Ma le ONG faticano a soddisfarle. Devono affrontare nuove regole di registrazione, tra cui l’obbligo di condividere i dati personali di tutto il personale palestinese con le autorità israeliane. Oltre una dozzina di importanti ONG internazionali, tra cui Terre des Hommes, si sono rifiutate di farlo, temendo di violare le leggi sulla protezione dei dati in Paesi donatori come la Svizzera, ha spiegato Bokor. Sono anche preoccupate per il personale stesso, la cui sicurezza, ha detto, Israele si è rifiutato di garantire.

All’interno di uno degli spazi didattici temporanei di Terre des Hommes nel campo di Al-Fajr, ad Al-Mawasi, Khan Younis, all’inizio di quest’anno. Terre des hommes/Majdi Fathi

Anche le restrizioni di accesso ostacolano le ONG. Un carico del valore di mezzo milione di dollari per Terre des Hommes, finanziato dall’Unione Europea e dalla Svizzera, è fermo al Cairo da oltre un anno, dopo che le autorità israeliane hanno respinto più richieste per il suo ingresso a Gaza. Il carico contiene kit igienici e materiale per le sue attività di supporto all’infanzia, come libri da colorare, matite e giocattoli.

Per l’equivalente di 120’000 franchi – il prezzo di due mini-campi – Terre des Hommes potrebbe allestire dieci dei suoi spazi di apprendimento temporanei per 1’000 bambini e bambine per un periodo di sei mesi, ha detto Bokor.

“I palestinesi desiderano che i loro figli e le loro figlie imparino, ma queste opportunità vengono loro sistematicamente negate”, ha ricordato. Entro giugno 2025, 84 scuole in Cisgiordania erano oggetto di ordini di demolizione, ha riferito l’ONU. A Gerusalemme Est occupata, sei scuole dell’UNRWA hanno chiuso l’anno scorso, colpendo centinaia di allievi e allieve.

“In linea di principio, è un bene fornire spazi sicuri per bambine e bambini”, ha aggiunto Bokor. “Costruire mini-campi permetterà di raggiungere questo obiettivo in Cisgiordania?”.

Il consigliere federale e ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis ha dichiarato alla stampaCollegamento esterno lo scorso novembre che sì, lo faranno. I campi, ha sostenuto, colmeranno il bisogno di gioco dell’infanzia e offriranno una rapida distrazione: “Quello è molto più importante di tante altre attività che intraprendiamo”.

Articolo a cura di Tony Barrett/vm/sj

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Giannis Mavris “Ricca e debole”: la Svizzera è una preda facile? La Svizzera è preparata per questa nuova era in cui prevale la legge del più forte? Cosa dovrebbe fare per affermarsi in questi tempi difficili? Partecipa alla discussione 91 Mi piace Visualizza la discussione

Come utilizziamo l’IA per le nostre traduzioni Per alcuni dei nostri contenuti, utilizziamo degli strumenti di traduzione automatica. Ogni articolo tradotto in questo modo è in seguito verificato in dettaglio da un/a giornalista in modo da garantire l’esattezza del contenuto. L’utilizzo di strumenti di traduzione automatica ci permette di dedicare più tempo alla redazione di articoli approfonditi. Qui potete trovare più dettagli sul nostro modo di lavorare con l’intelligenza artificiale.

Articoli più popolari I più discussi