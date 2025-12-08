The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Cooperazione internazionale

Vero o falso: leader stranieri hanno nascosto denaro nelle banche svizzere?

Serie Vero o falso, Episodio 6:

La traccia del "denaro sporco" in possesso di funzionari pubblici corrotti conduce da tempo alla piazza finanziaria svizzera. Una situazione che il Governo ha cercato di sanare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Giornalista specializzata in affari esteri svizzeri, con un'attività secondaria di sub-editor nel dipartimento di inglese. In precedenza mi sono concentrata sulla disinformazione e il fact-checking, di cui ancora mi occupo occasionalmente.

Il mio lavoro si concentra sul coinvolgimento di voi, il nostro pubblico, e sul rafforzamento della fiducia nel nostro giornalismo. Sviluppo strumenti di engagement come i dibattiti multilingue e contribuisco a distribuire i nostri contenuti agli utenti su tutte le piattaforme. Ex infermiera, mi sono poi dedicata alla linguistica inglese e agli studi sui media, dove ho sviluppato un forte interesse per il giornalismo e le notizie nell'era digitale.

Rivolte popolari, fughe di notizie e inchieste giornalistiche collaborativeCollegamento esterno: negli ultimi decenni, questi fenomeni hanno portato alla scoperta di conti bancari svizzeri sospetti.

Nel 2011, ad esempio, mentre nel mondo arabo dilagavano le proteste contro i regimi autoritari, la Svizzera congelò rapidamente centinaia di milioni di franchi su conti legati a leader allora contestati, tra cui Bashar al-Assad (Siria) e Muammar Gheddafi (Libia).

Da Haiti e Perù in America Latina al Kazakistan e all’Uzbekistan in Asia Centrale, passando per l’Angola e il Mali in Africa, si sospetta che diversi altri funzionari stranieri abbiano trasferito in banche svizzere fondi sottratti allo Stato.

Nel 2022, in seguito alle rivelazioni dell’inchiesta giornalistica #SuisseSecrets, Swissinfo ha messo in luce alcuni dei casi più noti di cleptocrazia Collegamento esternoche hanno interessato la Svizzera.

La Confederazione ha reagito a simili rivelazioni adottando diverse misure per prevenire il riciclaggio di denaro e i flussi finanziari illeciti. Nel 2016, ha introdotto una nuova legge per facilitare il rimpatrio dei fondi sottratti ai loro Paesi d’origine.

Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. I procuratori e le procuratrici devono poter dimostrare in tribunale che i fondi in questione sono stati ottenuti illecitamente, prima che possano essere restituiti alla popolazione. Idealmente, nel Paese d’origine devono anche esistere strutture statali in grado di ricevere e ridistribuire questo denaro in modo trasparente.

Swissinfo ha analizzato alcuni dei progressi compiuti dalla Svizzera nel recupero dei beni, compreso il coinvolgimento della società civile nel decidere come il denaro verrà speso a beneficio di chi ne ha più bisogno. Le sfide, però, rimangono.

A cura di Tony Barrett/vm/ac

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

