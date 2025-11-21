Cop30: 13 persone intossicate in un incendio

Keystone-SDA

Tredici persone sono state soccorse per intossicazione da fumo e sono state curate sul posto a Belém, in seguito a un incendio divampato ieri nella sede della Cop30 in corso in Brasile.

(Keystone-ATS) “Nella giornata di oggi, è scoppiato un incendio nella Blue Zone della sede della Cop30 a Belém. I vigili del fuoco e gli agenti di sicurezza delle Nazioni Unite hanno reagito prontamente e l’incendio è stato domato in circa sei minuti. Le persone sono state evacuate in sicurezza”, scrivono in una nota congiunta la presidenza brasiliana della Cop e l’Un climate change.

La Blue zone delle riunioni ufficiali è stata chiusa per sicurezza mentre nella green zone le attività procedono come da programma.