Cordoglio in Argentina per morte a 96 anni attore Héctor Alterio
La morte dell'attore Héctor Alterio, avvenuta oggi a Madrid all'età di 96 anni, ha suscitato il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica in Argentina.
(Keystone-ATS) Attori e personaggi pubblici del Paese sudamericano hanno espresso sui social un ultimo saluto all’attore protagonista tra gli altri dell’emblematico film “La Storia Ufficiale”, primo lungometraggio sulla dittatura militare argentina vincitore del premio Oscar nel 1986.
Alterio, nato a Buenos Aires da una famiglia di emigrati di origine molisana, viveva dal 1975 a Madrid, dove si era esiliato per sfuggire alle minacce dei gruppi terroristi di destra negli anni precedenti l’avvento del golpe che inaugurò una feroce dittatura con migliaia di “desaparecidos”.
E’ considerato uno degli attori più importanti della storia del cinema iberoamericano e nel 2004 venne insignito in Spagna del prestigioso premio Goya alla carriera.