Corea del Nord: lancio multiplo di missili balistici

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha effettuato lanci multipli di missili balistici ancora non meglio identitificati verso il Mar Giallo. Lo riferiscono oggi le autorità militari di Seul, citate dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

(Keystone-ATS) La dimostrazione di forza avviene mentre Seul e Washington hanno avviato le loro manovre militari annuali e, per altro verso, rappresenta i primi test balistici noti di Pyongyang da quando il presidente statunitense Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Il Comando sudcoreano dei capi di stato maggiore congiunti ha indicato di aver rilevato il lancio dall’entroterra della provincia di Hwanghae del Nord intorno alle 13.50 locali (5,50 in Svizzera), ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla tipologia dei vettori utilizzati. I militari di Seul hanno inoltre affermato “di aver rafforzato la sorveglianza e mantenuto una posizione di piena prontezza, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”.

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno avviato oggi le esercitazioni annuali denominate Freedom Shield (letteralmente scudo della libertà), che dureranno undici giorni, denunciate a lungo dal Nord come le prove generali per un’invasione ai suoi danni e a cui ha risposto sempre con test di vario genere. Pyongyang, per l’occasione, ha rilasciato più dichiarazioni di condanna allo scopo di “denunciare le provocazioni” e di minacciare Seul e Washington, che avrebbero pagato “un prezzo orribile” per il loro “pericoloso atto provocatorio”.