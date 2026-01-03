Corina Machado, ‘stiamo pronti per prendere il potere’

Keystone-SDA

"Oggi siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere. E' il messaggio postato dalla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado su X. "Venezuelani, è arrivata l'ora della libertà!".

(Keystone-ATS) “È ora di concretizzare una transizione democratica”, afferma Machado.

Nel comunicato la premio Nobel per la Pace 2025 e leader dell’opposizione venezuelana assicura che “quello che doveva accadere sta accadendo”, dopo l’azione statunitense su obiettivi strategici in Venezuela e l’arresto di Nicolas Maduro e della moglie da parte delle forze statunitensi.

“Metteremo ordine, libereremo i prigionieri politici, costruiremo un Paese eccezionale e riporteremo i nostri figli a casa”, promette Machado parlando al plurale, senza tuttavia specificare a chi si riferisca.

E, dopo aver sottolineato che il presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia “deve assumere subito il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo” delle forze armate, Machado conclude con un appello a coloro “che sono dentro il Paese e coloro che stanno fuori” a restare “vigili, attivi e organizzati fino a quando si concretizzerà la transizione democratica”.