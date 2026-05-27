Cornèr Banca: famiglia Cornaro assume il controllo completo

Keystone-SDA

Cornèr Banca ha ormai un unico proprietario: la famiglia Cornaro, erede del fondatore dell'istituto Vittorio Cornaro, ha acquisito la quota del 19,6% fino ad oggi detenuta dalla famiglia Piotrkowski-Dollfus, passando quindi dall'80,1% al 99,7%.

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(Keystone-ATS) “La famiglia fondatrice assume così il pieno controllo”, si legge in un comunicato odierno. L’operazione, soggetta all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) nonché delle corrispondenti autorità estere alle quali il gruppo è sottoposto, dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.

“Con l’acquisizione della quota detenuta dalla famiglia Piotrkowski-Dollfus, storici azionisti del gruppo, la famiglia Cornaro ribadisce il proprio impegno a favore della continuità”, fa sapere l’impresa. Da tre generazioni alla guida del gruppo, guarda con fiducia al futuro della banca, che il prossimo anno celebrerà il 75esimo di fondazione.

Fondato nel 1952 a Lugano, il gruppo Cornèr Banca copre l’intera gamma dell’offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del private banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader). In Svizzera è presente – oltre che nella città sul Ceresio – a Chiasso, Locarno, Ginevra e Zurigo; ha pure una succursale a Guernsey (Isole del Canale).