Coronavirus: 266 nuovi casi e 8 ospedalizzazioni in 24 ore

Il grafico mostra i dati dei decessi, dei casi attivi e delle guarigioni in Svizzera da marzo ad agosto KEYSTONE/GERHARD RIEZLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2020 - 12:50

(SDA-ATS)

Le nuove infezioni da coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore sono 266, ma non si segnalano nuovi decessi. Altre 8 persone sono state ricoverate in ospedale, stando al bilancio odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I casi positivi confermati in laboratori dall'inizio della pandemia sono 39'026, pari a 454,7 casi ogni 100'000 abitanti. I decessi globalmente rimangono 1719, mentre i ricoveri 4468.

In Ticino si sono registrati 6 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale a 3'492. Non si segnala tuttavia alcun decesso (totale 350). Nei Grigioni ci sono stati 7 ulteriori contagi, ma nessun decesso (50).

A livello nazionale nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9'209 tamponi, per un totale di 910'283. Il tasso di esiti positivi è del 5,1%.

Le persone in isolamento attualmente sono 1877 e quelle in quarantena perché entrate in contatto con possibili contagiati sono 6'667. Altre 21'421 persone sono pure in quarantena dopo essere tornate da un paese a rischio.