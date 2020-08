Coronavirus: 383 nuovi casi in Svizzera

Tanti test, tanti casi. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2020 - 12:34

(SDA-ATS)

Sono 383 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, ciò che porta il totale a 40'645.

Lo indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Ieri erano stati annunciati 202 casi, lunedì 157 e domenica 276.

Le nuove ospedalizzazioni sono 8, per un totale di 4515, mentre non si registrato ulteriori decessi (il dato è fermo a 1723). Da notare il forte incremento di test realizzati, 14'456, decisamente sopra la media degli ultimi giorni.

Le persone in isolamento sono 1973, mentre i contati in quarantena 7971. Altre 15'285 sono in quarantena dopo essere tornate da un paese considerato a elevato rischio di contagio. In Ticino si registrano quattro nuovi casi e nessun decesso.