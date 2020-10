Coronavirus: BE estende uso mascherina sotto i portici

Sotto i portici il cantone di Berna impone l'obbligo della mascherina (foto d'archivio) KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2020 - 18:49

(Keystone-ATS)

Il cantone di Berna adotta drastiche misure per combattere la diffusione del coronavirus.

Il consiglio di Stato ha oggi deciso una serie di divieti tra cui eventi pubblici o privati con oltre 15 persone e reso obbligatorio l'uso della mascherina anche in determinati luoghi all'aperto. Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi e varranno inizialmente per quattro settimane.

Nello sport professionistico - come nel canton Vallese - gli eventi si svolgeranno a porte chiuse senza spettatori, ha detto in conferenza stampa consigliere di Stato responsabile della sanità Pierre Alain Schnegg (UDC). Finora erano ammessi 1000 spettatori.

L'esecutivo vieta inoltre eventi pubblici e privati con oltre 15 persone, impone il coprifuoco al settore gastronomico dalle 23.00 alle 6.00. Da lunedì inoltre nei ristoranti potranno essere sedute a un tavolo non più di quattro persone: un numero superiore sarà permesso solo se appartenenti alla stessa economia domestica. Dovranno invece completamente chiudere bar, club e discoteche, nonché strutture accessibili al pubblico come musei, cinema, biblioteche e centri sportivi e di fitness. Anche le fiere e le esposizioni sono vietate.

Gli eventi nella cerchia famigliare o di amicizie per i quali sono già stati presi degli impegni, possono comunque svolgersi nel fine settimana con più di 15 persone.

Infine a partire da domani viene esteso l'obbligo di indossare le mascherine sotto i portici e nelle aree coperte degli edifici pubblici. Sempre da domani bisognerà portare la mascherina anche ai mercati.