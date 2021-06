Coronavirus: i grandi allentamenti entrano in vigore oggi

I grandi alleggerimenti legati al coronavirus annunciati dal Consiglio federale entrano in vigore oggi. Immagine di un evento pilota svoltosi a Berna. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2021 - 09:02

Niente più obbligo di telelavoro o di mascherine all'aperto, basta con le restrizioni per gli eventi che usano il certificato Covid: i grandi alleggerimenti legati al coronavirus annunciati dal Consiglio federale entrano in vigore oggi.

Il governo ha deciso mercoledì scorso che le mascherine non servono più nei luoghi all'aperto come fermate del bus, stazioni o terrazze, anche se la distanza di 1,5 metri fra i tavoli rimane.

Anche al lavoro si può rinunciare alla mascherina, ma le aziende possono decidere di continuare con la misura. L'obbligo dell'home office viene dal canto suo sostituito con una raccomandazione.

Per i ristoranti non ci sono più limitazioni di clienti, nemmeno all'interno. Bisogna però indossare la mascherina per gli spostamenti in sala ed è necessario effettuare la consumazione fermi al posto a sedere. All'interno continua l'obbligo di registrarsi, mentre fuori decade.

Con il certificato Covid possono riaprire anche le discoteche, senza limitazione di capacità. Tornano anche le grandi manifestazioni, sempre a condizioni che venga utilizzato il certificato Covid. Le manifestazione sopra le 1000 persone necessitano comunque di un'autorizzazione cantonale. Gli eventi privati sono invece ancora limitati a 30 persone all'interno e 50 all'aperto.

Viaggi più facili

Più facile anche viaggiare: le persone vaccinate o guarite non hanno bisogna di effettuare un test prima di entrare in Svizzera, né di mettersi in quarantena. Test sono necessari solo per chi arriva in aereo o da un Paese dove circola una variante preoccupante del virus.

Per gli svizzeri dovrebbe poi diventare più semplice girare per gli Stati dell'Unione europea: il processo di riconoscimento del certificato Covid svizzero da parte di Bruxelles è stato lanciato e una decisione dovrebbe essere presa nella prima metà di luglio.