Coronavirus: Lonza produce il vaccino su "piccola scala"

Lo stabilimento Lonza a Visp ha ottenuto l'autorizzazione per produrre il principio attivo del vaccino Moderna KEYSTONE/OLIVIER MAIRE sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 gennaio 2021 - 16:53

(Keystone-ATS)

Il vaccino di Moderna non è ancora stato approvato da Swissmedic, ma Lonza, che produce il principio attivo, ha già ottenuto la licenza per i suoi stabilimenti, che attualmente producono su piccola scala.

L'azienda Moderna fa fabbricare il principio attivo per il suo vaccino Covid-19 dalla Lonza di Visp (VS) per alcuni mercati. Per farlo, l'azienda ha bisogno di un'autorizzazione rilasciata da Swissmedic. "L'ottenimento delle necessarie autorizzazioni d'esercizio è un presupposto per la fabbricazione del vaccino e quindi per l'esame della domanda da parte di Swissmedic", spiega l'autorità di vigilanza a Keystone-ATS.

Nuova ispezione prevista

Gli ispettori inviati nell'Alto Vallese hanno concluso il 22 dicembre che sul sito di Visp sono stati realizzati i necessari adeguamenti "per soddisfare gli standard di qualità internazionali" e garantire la produzione sicura del principio attivo del vaccino Covid-19 di Moderna, precisa Swissmedic.

L'autorizzazione riguarda solo gli impianti esistenti attualmente, cioè quelli che permettono una produzione su piccola scala, ha detto una portavoce di Lonza, senza fornire precisazioni sul numero di dosi prodotte o già consegnate fino ad oggi. L'azienda sta lavorando per adattare i propri locali al fine di aumentare i ritmi e produrre "su larga scala". Le estensioni saranno poi sottoposte a ulteriori controlli da parte di Swissmedic.

Vaccino ancora in fase di studio

Per ora, ci sono ancora alcuni dettagli da elaborare prima che Lonza possa raggiungere le quantità auspicate. A Visp l'obiettivo è di produrre 300 milioni di dosi all'anno. Lonza fabbrica anche oltre 100 milioni di dosi a Portsmouth, negli Stati Uniti.

Gli Usa hanno rilasciato l'autorizzazione all'uso del vaccino di Moderna il 18 dicembre. "Da allora, il laboratorio americano ha già fornito 18 milioni di dosi al governo", secondo un comunicato pubblicato lunedì sul sito web della casa farmaceutica.

"Nonostante l'elevata urgenza, Swissmedic valuta i dati scientifici secondo i consueti standard rigorosi e consolidati a livello internazionale. Non appena l'istituto avrà dati sufficienti sulla sicurezza, l'efficacia e la qualità di un vaccino contro Covid-19, concederà prontamente l'autorizzazione. La sicurezza della popolazione è la priorità assoluta", ha dichiarato l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Finora la Svizzera ha ordinato un totale di tre milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, autorizzato da Swissmedic poco prima di Natale, e si è riservata 7,5 milioni di dosi del vaccino Moderna. AstraZeneca fornirà altre 5,4 milioni di dosi.