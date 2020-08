Coronavirus: maggior parte dei contagi avviene in famiglia

L'UFSP chiede di prestare comunque molta attenzione nei locali notturni. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 agosto 2020 - 21:40

(SDA-ATS)

La maggior parte dei contagi di Covid-19 avviene in ambito famigliare. Lo afferma oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) correggendo quanto sostenuto venerdì, ossia che le infezioni si verificano soprattutto in discoteche e altri locali notturni.

In un comunicato l'UFSP spiega che i dati sono stati inseriti in maniera errata nella tabella. In base ai formulari trasmessi dai medici il 27,2% dei contagi ha origine nella cerchia famigliare, l'8,7% sul posto di lavoro. Il tasso per i locali notturni è di appena l'1,9%, quello per i bar e ristoranti dell'1,6%. La tabella comprende 793 segnalazioni ricevute nella seconda metà di luglio.

L'UFSP mette comunque in guardia che "ogni caso di diffusione del coronavirus nelle discotche può condurre a un alto numero di contagiati e a un numero ancor più elevato di persone che devono andare in quarantena". Ciò rappresenta un grande carico di lavoro per i sistemi cantonali di tracciamento dei contatti; è quindi molto importante ridurre al minimo il rischio di trasmissione dell'infezione in simili ambienti.