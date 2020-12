Coronavirus: Paesi a rischio, Svezia entra nella lista

Dieci giorni di quarantena separano ora una passeggiata fra le vie di Stoccolma e quelle di una città svizzera. KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/FREDRIK SANDBERG/TT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 dicembre 2020 - 14:41

(Keystone-ATS)

Svezia dentro, Austria, Polonia, Portogallo e Ungheria fuori. Sono queste alcune delle modifiche apportate oggi alla lista dei Paesi considerati a rischio per la loro situazione epidemiologica.

Anche chi arriva in Svizzera dall'Emilia Romagna non deve più mettersi in quarantena per dieci giorni.

L'inclusione di uno Stato o regione nell'elenco di quelli soggetti a quarantena dipende da quanti nuovi contagi di coronavirus su 100'000 abitanti ci sono stati negli ultimi 14 giorni, viene ricordato sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Se l'incidenza di un Paese è più alta di almeno 60 rispetto a quella registrata in Svizzera esso viene inserito nella lista.

Da domani non figurano più fra i Paesi e le regioni a rischio Giordania, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo e Ungheria. Stralciati anche la Polinesia francese e i Länder austriaci Alta Austria, Carinzia, Salisburgo e Stiria, oltre alla già citata Emilia-Romagna.

La nuova lista, valida dal 28 dicembre, contiene invece alcune new entry: Svezia, Belize e il Land tedesco della Sassonia. Restano considerati a rischio Andorra, Croazia, Georgia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Slovenia, San Marino, Serbia e Usa. Stesso discorso per Friuli Venezia Giulia e Veneto, le sole regioni italiane rimaste.