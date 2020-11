Coronavirus: presidente governo San Gallo positivo

Il presidente del governo sangallese Bruno Damann (foto d'archivio) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2020 - 10:26

(Keystone-ATS)

Il presidente del governo sangallese e ministro della sanità Bruno Damann (PPD) è risultato positivo al coronavirus. Ha sintomi lievi ed è in isolamento domiciliare.

Lo ha comunicato la cancelleria di Stato cantonale, precisando che Damann continua a svolgere la maggior parte dei suoi compiti attraverso il telelavoro.

Damann, 63enne, è risultato positivo ieri e, considerate le circostanze, sta bene, viene aggiunto precisando che non si sa come sia stato contagiato. Gli altri membri del governo non presentano alcun sintomo.