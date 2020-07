Coronavirus: UFSP, 141 nuovi casi, +2 morti

Sono 141 i casi di Covid-19 annunciati nelle scorse 24 ore. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2020 - 12:40

(SDA-ATS)

Sono 141 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (33'883 in totale).

Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), almeno 1693 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia, due in più rispetto a ieri.

I contagi subiscono dunque un incremento dopo i 43 registrati fra domenica e lunedì e i 108 fra lunedì e martedì. Parallelamente è però cresciuto anche il numero dei test: tra ieri e oggi ne sono stati effettuati 6781, contro i 4543 delle 24 ore precedenti.

Si è dunque superata la media dei precedenti sette giorni, che si attesta a poco più di 5200 tamponi giornalieri. Dall'inizio della pandemia invece i test eseguiti per il Sars-CoV-2 sono 739'616, di cui il 5,5% è risultato positivo.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 394.8 casi ogni 100'000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati dodici, il che porta le ospedalizzazioni a 4146. Le persone in isolamento sono 767, quelle in quarantena 2962, entrambe cifre in aumento.

In Ticino si sono registrati due nuovi contagi, per un totale di 3415 casi. I decessi restano invece fermi a 350, indicano le autorità cantonali aggiornando la situazione.