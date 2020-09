Coronavirus: UFSP, 191 casi nelle ultime 24 ore

In Ticino i nuovi contagi registrati tra venerdì e oggi sono cinque, per un totale di 3'561, mentre i morti rimangono fermi a 350 (foto d'archivio) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 settembre 2020 - 13:51

(Keystone-ATS)

Calano i test e anche i contagi: sono 191 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (44'592 in totale).

Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 1734 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia, una in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i test, durante le scorse 24 ore ne sono stati svolti 4'609, un dato nettamente inferiore rispetto ai 12'608 annunciati ieri e ai 15'000-16'000 degli scorsi giorni. Dall'inizio della pandemia invece gli esami effettuati per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1'103'149, di cui il 4,8% è risultato positivo.

Ieri i nuovi contagi annunciati erano 444, sabato 425 e venerdì 405. L'incidenza della malattia ha raggiunto i 519,5 casi ogni 100'000 abitanti. I nuovi ricoveri sono due, il che porta le ospedalizzazioni a 4'597.

Le persone in isolamento sono 1'641: altre 4924 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 7559 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino i nuovi contagi registrati tra venerdì e oggi sono cinque, per un totale di 3'561, mentre i morti rimangono fermi a 350.