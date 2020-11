Coronavirus: UFSP, 4'312 nuovi casi in 24 ore

In Ticino, nelle ultime 24 ore, sono 279 le persone risultate positive al virus, per un totale di 15'211 dall'inizio della pandemia (foto d'archivio) KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2020 - 11:56

(Keystone-ATS)

Sono 4'312 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (318'290 in totale). Si contano anche 141 decessi supplementari e 209 persone in più ricoverate in ospedale.

Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), precisando che dall'inizio della pandemia il totale dei decessi è salito a 4'250 e quello dei ricoveri a 12'793.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 27'266 (ieri erano 28'740) con un tasso di positività del 15,8%. L'UFSP ieri aveva annunciato 4'509 casi e mercoledì 4'876.

L'incidenza della malattia ha raggiunto "L'incidenza della malattia ha raggiunto oggi i 3681,88 casi ogni 100'000 abitanti dall'inizio delle rilevazioni e 670,44 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi quattordici giorni.

Le persone in isolamento attualmente sono 32'896 e altre 38'305 entrate in contatto con loro sono in quarantena. Anche altre 209 persone sono in quarantena dopo essere rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Le cifre dei ricoveri ospedalieri e quelle legate al contact tracing devono essere interpretate con cautela a causa delle segnalazioni incomplete e dei ritardi di notifica, precisa l'UFSP.

Per quel che riguarda il Ticino, nelle ultime 24 ore, sono 279 le persone risultate positive al virus, per un totale di 15'211 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche cinque decessi supplementari, che portano il bilancio delle vittime a 523.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 80 nuove infezioni da ieri (4'790 totali). Il bilancio delle vittime è salito a quota 93 (+1).