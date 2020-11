Coronavirus: UFSP, 5007 nuovi casi e 79 morti

In Ticino i casi su 24 ore sono 255 e i decessi 15. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2020 - 11:52

(Keystone-ATS)

Sono 5007 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (285'655 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3464 persone (+79) sono morte dall'inizio dell'epidemia.

I tamponi eseguiti sono stati 26'982, mentre i nuovi ricoveri sono 221, il che porta le ospedalizzazioni a 11'229. Ieri la Confederazione aveva annunciato 6114 contagi.

Significativo per leggere il trend della malattia, il confronto su base settimanale mostra una situazione in miglioramento dopo il peggioramento esponenziale vissuto in ottobre. Il dato è infatti più basso di giovedì scorso, quando i contagi erano stati 6924. La percentuale di test positivi allora era del 21,9%, oggi del 18,6%.

L'incidenza ha raggiunto i 3304,4 casi ogni 100'000 abitanti. Dall'inizio della pandemia i test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 2'487'943, di cui il 12,3% è risultato positivo.

Le persone in isolamento sono 37'652: altre 38'687 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 1061 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino si sono registrati 255 nuovi casi per un totale di 13'374, indicano le autorità aggiornando la situazione. Il bilancio delle vittime sale a 467 (+15).

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus parla di 83 infezioni in 24 ore (4080 totali). Si registra un morto in più: i decessi da febbraio sono ora 77.