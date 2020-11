Coronavirus: UFSP, 9'751 nuove infezioni e 213 nuovi decessi

I cantoni con il numero elevato di casi positivi su 100'000 abitanti restano quelli latini KEYSTONE/GERHARD RIEZLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2020 - 12:02

(Keystone-ATS)

Sono 9'751 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 72 ore (300'352 in totale). Ci sono stati anche 213 decessi supplementari e 410 persone sono state ricoverate in ospedale.

Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I tamponi eseguiti da venerdì (durante il week-end non vengono più fornite le cifre) sono stati 58'427 con un tasso di positività del 16,7%. La Confederazione venerdì aveva annunciato 4'946 casi, per un tasso di positività del 19,2%.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 3'474,37 casi ogni 100'000 abitanti dall'inizio della pandemia e 792,69 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni.

Il totale dei decessi oggi è salito a 3'788 e quello dei ricoveri a 11'891, di cui rispettivamente 1'014 e 1'909 nelle ultime due settimane. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati oltre 300'000 casi di infezione su un totale di 2'572'156 tamponi eseguiti. Il 12,3% è risultato positivo ai test PCR e il 20,5% ai test antigenici, precisa ancora l'UFSP .

Le persone in isolamento attualmente sono 32'812 e altre 31'140 entrate in contatto con loro sono in quarantena. Anche altre 998 persone sono in quarantena dopo essere rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Ticino e Grigioni nelle ultime 24 ore

Per quel che riguarda il Ticino nelle ultime 24 ore 140 persone sono risultate positive al virus e portano a un totale di 14'269 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche cinque decessi supplementari a 486. Trentacinque persone sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 64 nuove infezioni da ieri (4'449 totali) e 10 persone ricoverate in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime è rimasto invariato a quota 86.