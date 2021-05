Coronavirus: utenti non hanno accesso ai dati di mievaccinazioni.ch

Gli utenti aspettano da quasi due mesi di poter accedere ai loro dati sulle vaccinazioni e la salute. KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

20 maggio 2021

A causa di carenze in materia di sicurezza la piattaforma mievaccinazioni.ch è stata di recente chiusa. Gli utenti aspettano da quasi due mesi di poter accedere ai loro dati sulle vaccinazioni e la salute.

La fondazione svizzerotedesca a protezione dei consumatori SKS ritiene che anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) debba assumersi le sue responsabilità.

Stando alla SKS, il progetto mievaccinazioni.ch è "fallito su tutta la linea". I gestori della piattaforma sono stati sopraffatti dalla situazione, si legge in una nota odierna.

La fondazione mievaccinazioni.ch (meineimpfungen.ch in tedesco, mesvaccins.ch in francese) non è attualmente in grado "di trattare tutte le richieste d'accesso e di cancellazione dei dati in un periodo di tempo ragionevole, né di indennizzare le persone interessate" per le loro eventuali spese supplementari.

La piattaforma è gestita dalla fondazione per conto dell'UFSP e dovrebbe documentare in particolare le vaccinazioni contro il Covid-19 nel certificato vaccinale elettronico.

Stando alla SKS, l'UFSP, la federazione dei medici svizzeri FMH e dei farmacisti pharmasuisse sostengono mievaccinazioni.ch da anni, segnatamente con "generosi finanziamenti". Devono quindi anch'essi assumersi la responsabilità della disfatta.

Hanno infatti presentato il portale ai pazienti e agli utenti come sicuro e pratico. Secondo la SKS, non possono quindi sottrarsi alle loro responsabilità. Gli utenti interessati devono ricevere immediatamente e gratuitamente una copia dei loro dati sulle vaccinazioni.

A causa dei gravi problemi di sicurezza, la piattaforma non è accessibile da due mesi. Ciò è particolarmente grave per quelle persone che non hanno conservato una copia dei loro dati, ha sottolineato la SKS.