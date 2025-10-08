Corsica: trovato corpo di uno svizzero, si indaga per omicidio

Il corpo di un cittadino svizzero, sulla sessantina, è stato rinvenuto a fine settembre su una spiaggia della Corsica. Un'inchiesta per omicidio è stata avviata per far luce sul caso, ha indicato oggi la procura locale.

(Keystone-ATS) Il cadavere è stato trovato il 29 settembre scorso sulla spiaggia di La Marana, a sud di Bastia, ha affermato all’agenzia Afp Jean-Philippe Navarre,Jean-Philippe Navarre, procuratore della città situata nel nord dell’isola francese nel Mar Mediterraneo.

“In seguito al ritrovamento del corpo e al completamento dei primi esami forensi, è stata aperta un’inchiesta giudiziaria per omicidio per determinare le circostanze esatte di questa morte”, ha spiegato Navarre. Il decesso sembra sia stato causato da diverse ferite o colpi subiti, ha precisato il procuratore.