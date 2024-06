Corte Suprema Usa blocca patteggiamento di Purdue Pharma

(Keystone-ATS) La Corte Suprema ha bloccato l’accordo con il produttore di oppioidi Purdue Pharma, che proteggeva la famiglia Sackler, proprietaria del gigante farmaceutico.

Nell’ambito dell’intesa, la famiglia si era impegnata a pagare 6 miliardi di dollari alle famiglie delle vittime di overdose ma solo in cambio di un completo esonero da qualsiasi responsabilità in casi futuri. La sentenza del massimo tribunale americano ora mette in pericolo i risarcimenti.

L’OxyContin, l’oppioide prodotto e commercializzato dalla azienda della famiglia Sackler, è considerato responsabile della morte per overdose di centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. Un dramma quello dell’epidemia degli antidolorifici in America che è stato persino raccontato in una serie su Netflix intitolata ‘Painkiller’. La Corte ha bloccato l’accordo con una maggioranza di cinque voti contro quattro dopo averlo sospeso su richiesta dell’amministrazione Biden.