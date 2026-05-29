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Cospirò attentato a Taylor Swift, austriaco condannato a 15 anni

Keystone-SDA

Un tribunale austriaco ha condannato un ventunenne a 15 anni di carcere dopo che questi si è dichiarato colpevole di aver cospirato per compiere un attentato jihadista fallito durante un concerto di Taylor Swift.

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(Keystone-ATS) Dopo diverse ore di deliberazione, la giuria ha dichiarato colpevole di tutte le accuse, compresi i reati di terrorismo, il cittadino austriaco, che ha testimoniato di essere stato convinto di dover “intraprendere la jihad”.

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