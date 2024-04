Costi del sistema sanitario aumentati del 2,5% nel 2022

(Keystone-ATS) I costi del settore sanitario sono ulteriormente aumentati nel 2022: +2,5% rispetto all’anno precedente, una progressione meno marcata nel confronto con il 2021 (+5,9%) e con la tendenza degli ultimi cinque anni (+3,2%).

Complessivamente le spese hanno raggiunto i 91,5 miliardi di franchi, indica l’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato diramato oggi. Il rapporto tra i costi della salute e il prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti è diminuito, passando dal 12,0% nel 2021 all’11,7% nel 2022.

I tre fornitori di prestazioni più importanti sono rispettivamente gli ospedali (32,6 miliardi di franchi per spese relative a prestazioni sanitarie, 2,6% in più rispetto all’anno precedente), gli istituti medico-sociali (14,5 miliardi, +3%) e gli studi medici (13,7 miliardi, +3,2%).

Tra i fornitori di prestazioni che hanno fatto registrare variazioni significative si segnalano lo Stato (-11,3%) a causa di minori spese per la prevenzione (dopo quelle elevate durante l’epidemia di Covid-19), gli altri fornitori di prestazioni ambulatoriali e a domicilio (+6,3%) e il commercio al dettaglio (+6,1%).

Analizzando i costi sanitari dal punto di vista delle prestazioni fornite, le statistiche mostrano che i trattamenti curativi stazionari (19,6 miliardi di franchi, +2,2% rispetto all’anno precedente), i trattamenti curativi ambulatoriali (19,2 miliardi, +2,5%) e quelli di lunga durata e aiuto (18,4 miliardi, +3,4%) hanno rappresentato insieme circa il 63% dei costi totali.

Le spese relative ai beni per la salute (medicamenti, materiali di consumo, apparecchi terapeutici) hanno raggiunto i 14,6 miliardi, registrando un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Da segnalare anche l’aumento dei costi legati all’amministrazione (+4,8%), mentre quelli relativi alla prevenzione sono diminuiti del 9%. Quest’ultimo risultato si deve soprattutto alla riduzione delle spese relative all’acquisto di materiale sanitario e vaccini da parte dei Cantoni durante il 2022.

I costi relativi alle prestazioni sanitarie vengono coperti principalmente dall’assicurazione malattia obbligatoria (34,5 miliardi di franchi, +3,8% rispetto all’anno precedente), dallo Stato (20,3 miliardi, valore sostanzialmente invariato rispetto all’anno prima) e dalle economie domestiche (19,7 miliardi, +3,9%).

Sempre stando all’UST, nel 2022 il finanziamento del sistema sanitario ha raggiunto i 92,9 miliardi di franchi; l’importo è provenuto per il 60% dalle economie domestiche, per il 32% dallo Stato e per il 5% dalle imprese.

Con costi medi di 882 franchi al mese e per abitante, la quota relativa alle economie domestiche equivale a 526 franchi mensili a testa per abitante. Andando più nel dettaglio, 264 e 68 franchi si riferiscono rispettivamente ai premi per l’assicurazione malattia obbligatoria e per le assicurazioni complementari, 50 franchi sono invece relativi alla partecipazione ai costi coperti dalle assicurazioni, mentre 138 franchi sono imputabili alla parte delle spese pagata direttamente dalle economie domestiche. Il montante residuale si riferisce a donazioni effettuate dalle economie domestiche.