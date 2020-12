Costi della salute: Svizzera spende quasi 12% del PIL, Eurostat

La Svizzera spende per la sanità quasi il 12% del suo PIL KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 dicembre 2020 - 09:51

(Keystone-ATS)

La Svizzera è il Paese europeo che spende di più per la salute: il costo totale rappresenta l'11,9% del prodotto interno lordo (PIL), secondo cifre relative al 2018 e rese note oggi a Bruxelles da Eurostat.

Nella classifica sui costi sanitari stilata dall'Ufficio di statistica dell'UE, al secondo posto si piazza la Germania con l'11,5% del PIL. Seguono Francia, Svezia, Belgio, Austria, Danimarca e Olanda, con un dato che oscilla tra l'11,3% e il 10%. La media europea è del 9,9% del PIL.

In coda alla classifica vi è a sorpresa il Lussemburgo (5,3%), che ha preso la maglia nera dalla Romania (5,6%). Anche Polonia, Lituania, Estonia, Slovacchia e Ungheria si situano sotto la media europea con percentuali tra il 6,7% e il 6,2%.

Per quanto riguarda i costi per abitante nel 2018, nella Confederazione si sono attestati a 8327 euro. Solo il Liechtenstein con 8380 euro spende più della Svizzera in questa speciale classifica. Al terzo posto si piazza la Norvegia (6960 euro), in quarta posizione l'Islanda (5280 euro) e al quinto rango la Danimarca, primo Stato dell'UE (5256 euro).