Crans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime

Keystone-SDA

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone, il consigliere federale Martin Pfister ha voluto rendere omaggio alle vittime presso il memoriale, poco prima della discesa maschile della Coppa del Mondo di sci.

(Keystone-ATS) Il “ministro” dello sport, accompagnato da una delegazione, è arrivato verso le 9.30. Era accompagnato dalla figlia, dal consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay e dal presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page, entrambi con le rispettive consorti.

La delegazione ha incontrato alcuni giovani sciatori della regione, prima di recarsi al memoriale. I rappresentanti politici hanno deposto dei fiori e firmato il libro delle condoglianze. Il luogo di raccoglimento, situato ora vicino alla cappella di St-Christophe, conta diverse centinaia di omaggi raccolti dopo i drammatici eventi della notte di Capodanno.

Anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e il consigliere federale Beat Jans si sono recati nella località vallesana nei giorni successivi alla disgrazia.

Continuano gli omaggi

Verso le 11:00, poco prima della gara di oggi, migliaia di spettatori presenti nell’area di arrivo delle Barzettes hanno osservato un minuto di silenzio. Nello stesso momento, tutte le campane delle chiese della località vallesana hanno suonato a morto.

Nel villaggio in lutto, messaggi, candele e fiori continuano ad aumentare. Le scale che conducono al bar teatro della tragedia, “Le Constellation”, ne sono ricoperti, soprattutto da quando alcune sciatrici italiane hanno deposto un mazzo di fiori mercoledì scorso.