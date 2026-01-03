Crans-Montana: “avanti con rispetto e memoria”, direttore turismo

Crans-Montana: "avanti con rispetto e memoria", direttore del turismo Keystone-SDA

Dopo il devastante incendio di Crans-Montana (VS), il turismo deve proseguire con "grande rispetto e memoria". Lo ha affermato il direttore del locale Ufficio turistico Bruno Huggler in un'intervista pubblicata oggi dalla stampa del gruppo Tamedia.

(Keystone-ATS) Nell’intervista, Huggler non ha espresso alcuna comprensione per le persone che si recherebbero nella località vallesana unicamente per visitare il luogo dell’incidente. Finora, tuttavia, non si sono verificati casi di questo tipo.

A Huggler non risultano nemmeno partenze anticipate o cancellazioni. “La tragedia ha una portata enorme, ma non è un evento che metta in discussione la sicurezza generale o l’accessibilità dell’intera destinazione”, ha affermato.

L’offerta turistica rimane aperta, seppur con alcuni adattamenti. I concerti, secondo quanto riferito, non si tengono. Molti bar rinunciano alla musica e alle feste. “Ciononostante, molti esercizi restano aperti per fungere da punto di ritrovo, affinché le persone possano incontrarsi”, ha spiegato il responsabile del turismo.

Secondo Huggler, al momento è difficile valutare in che misura la tragedia inciderà sulla destinazione turistica. “Non è la nostra prima preoccupazione”, ha sottolineato. In questa fase, l’obiettivo è gestire la situazione nel miglior modo possibile. “Crans-Montana non resterà immobile: bisogna andare avanti, ma con grande rispetto e nel ricordo di quanto accaduto nella notte di Capodanno”.