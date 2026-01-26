Crans-Montana: 10 milioni per vittime incendio

Keystone-SDA

Il Consiglio di Stato vallesano prevede di stanziare 10 milioni di franchi alla fondazione, in fase di costituzione, pensata per sostenere le persone colpite dallo spaventoso incendio di Capodanno a Crans-Montana.

(Keystone-ATS) Il Cantone si farà anche carico delle spese per i funerali dei 40 morti e per il rimpatrio delle salme, indipendentemente dalla situazione finanziaria delle famiglie.

Lo comunicano oggi le autorità vallesane, precisando che queste decisioni si aggiungono ai 10’000 franchi versati a titolo di aiuto d’urgenza a tutte le famiglie dei feriti ricoverati in ospedale e di chi ha perso la vita nella tragedia del “Le Constellation”.

Il sostegno finanziario, viene precisato in una nota, verrà sbloccato senza attendere la valutazione della copertura dei costi da parte delle assicurazioni, che sarà svolta in un secondo momento. L’obiettivo è favorire il più possibile una concessione rapida e senza formalità amministrative dei fondi. Anche chi è domiciliato all’estero deve poter beneficiare delle agevolazioni.

“Gli statuti della futura fondazione sono stati regolati e il conto è stato aperto. Il processo di creazione è in corso”, ha riassunto a Keystone-ATS Mathias Reynard, presidente dell’esecutivo cantonale. “Oltre ai 10 milioni dello Stato, sono già stati promessi diversi milioni di franchi da donatori privati”, ha aggiunto il socialista. Lo scopo della fondazione, ha proseguito, non è quello di risolvere ogni problema derivante da questa disgrazia, bensì che tutte le vittime ricevano l’assistenza necessaria.

CDOS: non solo morti e feriti sono vittime

Nell’ambito della vicenda, il governo vallesano intende applicare le raccomandazioni straordinarie emesse dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), approvate durante una riunione lo scorso venerdì. In particolare, si legge in un distinto comunicato odierno dell’organo, queste prevedono che lo statuto di vittima vada riconosciuto non solo a morti, feriti e ai loro parenti stretti, ma anche a chi si trovava al “Le Constellation” e ne è uscito illeso e a chi è entrato nel bar in fiamme per cercare di dare una mano.

Non solo: secondo la CDOS, che tra l’altro è presieduta proprio da Reynard, sono da considerare vittime pure le persone che si trovavano nelle immediate vicinanze del locale subito dopo il dramma e quelle che temevano legittimamente per l’incolumità fisica di un loro caro.

Data la gravità e la portata dell’evento, è essenziale garantire prassi uniformi a livello nazionale per fornire assistenza immediata, scrive ancora la conferenza, sottolineando l’importanza della parità di trattamento per tutte le persone coinvolte. Inoltre, per evitare di sovraccaricare alcuni centri di consulenza, viene suggerito un coordinamento intercantonale e il trasferimento attivo dei casi. Le raccomandazioni si applicano retroattivamente alla data dell’incendio, il 1° gennaio 2026.