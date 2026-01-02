The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Crans-Montana: 50 feriti saranno trasferiti all’estero

Keystone-SDA

Una cinquantina di feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana sarà trasferita presto in centri specializzati in ustioni in Europa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio di stato vallesano Mathias Reynard.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Questi ha dichiarato che “stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i feriti, sostenere i famigliari ed identificare le vittime al più presto”.

Reynard ha elogiato la collaborazione con gli ospedali che si prendono cura dei feriti. Inizialmente quello di Sion ha accolto circa la metà dei 119 feriti. Egli ha ringraziato gli altri Cantoni che hanno accolto pazienti nei loro nosocomi, in particolare l’Ospedale universitario di Losanna (CHUV).

La solidarietà non si è fermata al confine, ha continuato, lodando il sostegno proveniente dall’estero. Diversi paesi si sono dichiarati disponibili a curare le vittime dell’incendio nei loro ospedali.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR