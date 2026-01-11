Crans-Montana: 80 persone ancora ricoverate

Ottanta feriti sono ancora ricoverati in Svizzera e all'estero dopo il dramma di Crans-Montana (VS), ha detto il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard alla RTS. Dieci si trovano in Vallese.

(Keystone-ATS) Per i medici, la situazione è “complicata e difficile”, ha proseguito il ministro vallesano, cogliendo l’occasione per lodare l’impegno del personale curante.

Entro qualche settimana, dei feriti lasceranno i centri grandi ustioni per recarsi, fra l’altro, negli ospedali vallesani. “Bisogna prendersi cura anche del personale curante”.

Per le famiglie e le persone colpite dal dramma, una linea telefonica d’aiuto dovrà essere lanciata e aiuti finanziari concessi, ha annunciato.

Tornando sulla responsabilità dell’incendio, Reynard ha ricordato che è il lavoro della giustizia stabilirle. “Ma misure dovranno anche essere prese a tutti i livelli politici”, ha detto.

Il Canton Vallese e la giustizia vallesana sono sotto la lente dei media svizzeri e internazionali, con voci anche polemiche. Il ministro vallesano ha criticato l’atteggiamento di alcuni di loro parlando di “arroganza di certi media svizzerotedeschi”.