Crans-Montana: bandiere a mezz’asta su Palazzo federale

Keystone-SDA

Bandiere a mezz'asta oggi su Palazzo federale per cinque giorni in segno di lutto dopo la tragedia di ieri a Crans-Montana. Nell'incendio di un locale sono perite oltre 40 persone, mentre altre decine lottano fra la vita e la morte a causa delle ustioni.

(Keystone-ATS) L’annuncio del lutto è stato fatto ieri dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, giunto sul luogo del dramma verificatosi la notte di Capodanno.

“Oggi la Svizzera è triste, ma anche unita nel cuore”, ha dichiarato Parmelin durante una conferenza stampa tenutasi a Sion con le autorità locali. Si tratta di una delle peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai vissuto, ha affermato il consigliere federale.