Crans-Montana: condoglianze dall’estero

Keystone-SDA

In seguito alla tragedia che si è consumata stanotte a Crans-Montana (VS), sono giunti messaggi di cordoglio da vari capi di Stato e di governo.

(Keystone-ATS) Il presidente del Consiglio d’Europa ed ex consigliere federale Alain Berset ha scritto su X di essere profondamente scioccato e rattristato dal dramma che si è verificato nella notte a Crans-Montana. I suoi pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari.

“Profondamente addolorati per l’incendio di Crans-Montana. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti. Stiamo collaborando con le autorità svizzere per fornire assistenza medica alle vittime attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Ue. L’Europa esprime piena solidarietà alla Svizzera”. Lo dichiara sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Profondo cordoglio per l’incendio di Crans-Montana. Il mio pensiero va alle famiglie in lutto e ai feriti. Alla Svizzera, al suo popolo e alle sue autorità, esprimo la piena solidarietà della Francia e il nostro sostegno fraterno”, dichiara sulle reti sociali il presidente Emmanuel Macron.

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Confederazione Guy Parmelin, afferma che “ho appreso con profonda tristezza la notizia dell’esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali”.

Anche “il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana”, afferma un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. In precedenza il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva già testimoniato alla Svizzera e al suo omologo Ignazio Cassis la vicinanza dell’Italia alla tragedia. Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e quello del Senato, Ignazio La Russa, hanno espresso il loro cordoglio.

Sempre su X il ministro degli esteri tedesco Johannes Wadephul ha affermato di essere “profondamente sconvolto dal tragico incendio che ha causato vittime a Crans-Montana nella notte di Capodanno”. “I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie.”

Dal canto suo il ministero degli esteri britannico ha scritto sullo stesso servizio di messaggistica che “i nostri pensieri vanno a tutti i feriti e alle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana e rendiamo omaggio ai servizi di soccorso svizzeri che stanno coordinando le operazioni”. Per i cittadini britannici che necessitano di assistenza consolare è disponibile un numero di telefono.

Pure il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso la sua solidarietà alla Svizzera sui social media: “i nostri pensieri vanno alle persone colpite e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Siate forti, cari amici svizzeri!”.

“A nome dello Stato di Israele, porgo le mie più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana, in Svizzera – ha scritto sulle reti sociali anche il presidente israeliano Isaac Herzog -. Preghiamo per tutti i feriti e per i servizi di emergenza impegnati sul posto. Rivolgo un messaggio di forte sostegno al presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, al governo svizzero, al popolo della Svizzera e a tutte le nazioni colpite da questo terribile disastro”.

Pure il primo ministro lussemburghese Luc Frieden ha espresso il suo “profondo dolore e la sua viva commozione” sulle reti sociali. Anche il suo omologo svedese Ulf Kristersson, il ministero degli affari esteri kazako e le ambasciate di Messico e Canada in Svizzera hanno presentato le loro condoglianze.

Da parte sua l’ambasciata degli Stati Uniti a Berna si dice “profondamente rattristata da (questo) tragico incendio”. “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che hanno perso la vita, a coloro che sono rimasti feriti e ai loro cari”, scrive. “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai primi soccorritori e al personale di emergenza per il loro intervento rapido e coraggioso”, aggiunge l’ambasciata, che afferma di essere in stretto contatto con le autorità svizzere competenti.

Tono simile da parte della rappresentanza dell’UE a Berna: “Siamo profondamente rattristati dalle notizie provenienti da Crans-Montana. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti, alle loro famiglie e ai loro cari. Ringraziamo le forze di intervento, i soccorritori e il personale medico per il loro impegno”, scrive su X.