Crans-Montana: denuncia penale contro sindaco Nicolas Féraud

Keystone-SDA

Nell'ambito della vicenda legata alla tragedia del bar "Constellation", anche il sindaco di Crans-Montana (VS) Nicolas Féraud è ora oggetto di una denuncia penale. L'informazione di "Le Temps" è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina all'inchiesta.

(Keystone-ATS) La denuncia è stata inoltrata lo scorso 26 gennaio da due avvocati vallesani, Alain e Anne-Sophie Viscolo, che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.

La denuncia penale non prende di mira soltanto Nicolas Féraud ma pure i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del “Constellation”. Il sindaco di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, di messa in pericolo della vita altrui con dolo diretto, di incendio colposo nonché di una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge sui comuni, in particolare da quella sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali.

Dal canto suo, Nicolas Féraud afferma di non essere a conoscenza di questa denuncia e non la commenta.