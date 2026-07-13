Crans-Montana: dramma “Le Constellation” non nuoce a turismo estivo

Keystone-SDA

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Il turismo estivo a Crans-Montana (VS) non dovrebbe subire contraccolpi dopo il drammatico incendio del "Le Constellation" di oltre sei mesi fa. L'associazione di settore locale parla di prenotazioni inalterate per la stagione in corso.

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(Keystone-ATS) “Nel complesso, ci attendiamo un’estate e un autunno stabili”, dichiara a Keystone-ATS Bruno Huggler, direttore del Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC). Diversi fattori stanno tuttavia influenzando il mercato, come la situazione geopolitica, che impatta negativamente sulla clientela dal Medio Oriente, la forza del franco e una moderazione da parte dei consumatori a mettere mano al portafoglio, aggiunge.

A seguito della tragedia del 1° gennaio, il CMTC ha adattato la propria comunicazione. “All’inizio dell’anno, per rispetto delle vittime e delle loro famiglie, abbiamo sospeso tutte le nostre attività promozionali. La comunicazione è stata poi gradualmente riattivata, con grande cautela e sensibilità. Oggi, puntiamo soprattutto sulla bellezza della nostra destinazione: le sue montagne, i laghi, i boschi e i paesaggi”, spiega Huggler.

La strategia è stata in parte rivista anche in Italia e Francia, i due Paesi stranieri più colpiti dal rogo, in cui sono morte 41 persone. “A maggio, abbiamo incontrato a Milano una trentina di giornalisti specializzati in viaggi, tempo libero e lifestyle”, afferma Huggler, secondo cui questi scambi sono stati “molto positivi” e hanno confermato che l’interesse per Crans-Montana “rimane molto forte” nella Penisola.

Il CMTC ha inoltre optato per una maggiore personalizzazione. “Abbiamo deciso di dare voce alle persone che fanno vivere Crans-Montana: residenti, ospiti, imprenditori, atleti e ambasciatori della destinazione. Le loro storie, il loro attaccamento e la loro autenticità rispecchiano al meglio la nostra identità”, riassume Huggler.

“Con il tempo, la località tornerà ad essere conosciuta più come meta di vacanza che per gli eventi di inizio anno”, auspica il direttore. Huggler evidenzia poi una serie di recenti buone notizie, vedasi l’annunciata apertura di un nuovo hotel a quattro stelle. “Diversi progetti sono attualmente in fase di realizzazione o di preparazione. Nei prossimi cinque anni, Crans-Montana aumenterà in modo significativo la propria capacità ricettiva”, assicura il responsabile.