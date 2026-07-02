Crans-Montana: i coniugi Moretti vogliono riaprire due ristoranti

Keystone-SDA

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I coniugi Jacques e Jessica Moretti vogliono riaprire i ristoranti di loro proprietà Le Senso, a Crans-Montana, e Vieux-Chalet, a Lens. Lo hanno annunciato in una nota odierna i loro legali, dello studio Hayar e Meier.

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(Keystone-ATS) I Moretti sono attualmente indagati in seguito al rogo di un loro terzo locale, il Le Constellation di Crans-Montana, che a Capodanno ha provocato 41 morti e 115 feriti.

Secondo gli avvocati, la coppia si è impegnata a devolvere i proventi dell’attività a un’associazione di sostegno alle vittime della tragedia e hanno avviato le pratiche per riaprire i due locali, attualmente sotto sequestro delle autorità, così come tutti i loro beni.

La ripresa dell’attività dei due locali pubblici mira a preservare i beni in questione. In caso contrario, le società andrebbero in fallimento e i beni che potrebbero servire a risarcire le vittime andrebbero persi, prosegue il comunicato.

I due ristoranti verrebbero affidati a un gerente, tramite un contratto d’affitto. “La riapertura di questi locali, non è affatto un affronto alla tragedia del Le Constellation, bensì una sua conseguenza solidale”, scrivono gli avvocati, in seguito alle numerose critiche giunte in seguito a questa iniziativa.

Le accuse mosse ai Moretti – e ad altri dodici indagati – sono omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Jessica Moretti è inoltre accusata di falsità in documenti.