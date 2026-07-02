The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Crans-Montana: i coniugi Moretti vogliono riaprire due ristoranti

Keystone-SDA

I coniugi Jacques e Jessica Moretti vogliono riaprire i ristoranti di loro proprietà Le Senso, a Crans-Montana, e Vieux-Chalet, a Lens. Lo hanno annunciato in una nota odierna i loro legali, dello studio Hayar e Meier.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I Moretti sono attualmente indagati in seguito al rogo di un loro terzo locale, il Le Constellation di Crans-Montana, che a Capodanno ha provocato 41 morti e 115 feriti.

Secondo gli avvocati, la coppia si è impegnata a devolvere i proventi dell’attività a un’associazione di sostegno alle vittime della tragedia e hanno avviato le pratiche per riaprire i due locali, attualmente sotto sequestro delle autorità, così come tutti i loro beni.

La ripresa dell’attività dei due locali pubblici mira a preservare i beni in questione. In caso contrario, le società andrebbero in fallimento e i beni che potrebbero servire a risarcire le vittime andrebbero persi, prosegue il comunicato.

I due ristoranti verrebbero affidati a un gerente, tramite un contratto d’affitto. “La riapertura di questi locali, non è affatto un affronto alla tragedia del Le Constellation, bensì una sua conseguenza solidale”, scrivono gli avvocati, in seguito alle numerose critiche giunte in seguito a questa iniziativa.

Le accuse mosse ai Moretti – e ad altri dodici indagati – sono omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Jessica Moretti è inoltre accusata di falsità in documenti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR