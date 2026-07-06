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Crans-Montana: indagato anche ex presidente Commissione antincendio

Keystone-SDA

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS), che porta così a quindici il numero delle persone finite sotto inchiesta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta dell’ex vicesindaco di Chermignon, che nel 2015 presiedeva la Commissione antincendio del Comune quando il locale fu rilevato dai coniugi Moretti.

La notizia, anticipata alla fine della scorsa settimana dalla televisione regionale vallesana Canal 9, è stata confermata oggi dal Ministero pubblico vallesano a Keystone-ATS. L’uomo è stato vicesindaco di Chermignon dal 2013 al 2016 e successivamente consigliere comunale di Crans-Montana dal 2017 al 2020.

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