Crans-Montana: Jessica Moretti interrogata tutto il giorno

Keystone-SDA

I proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana (VS), bruciato a Capodanno causando la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, hanno trascorso la giornata negli uffici del Ministero pubblico vallesano a Sion.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il giorno dopo suo marito, oggi è stata Jessica Moretti a essere interrogata sui fatti.

Per circa dieci ore e 45 minuti, fino alle 19.15, la donna ha dovuto rispondere alle domande del pubblico ministero, come ha osservato un fotografo di Keystone-ATS sul posto. Per la prima volta in qualità di imputata, Jessica Moretti ha dovuto fornire la sua versione dei fatti su come si è svolta quella tragica notte.

Come il giorno precedente, quando erano circa quaranta, oggi una trentina di avvocati delle vittime svizzere e straniere hanno assistito all’interrogatorio condotto dai procuratori incaricati del caso.

Ci saranno altri interrogatori

Jessica Moretti è arrivata intorno alle 8.30, a piedi, accompagnata dai suoi legali Yaël Hayat e Nicola Meier. Suo marito era arrivato al Ministero pubblico intorno alle 8.05, con un furgone dalla prigione di Sion.

Al termine dell’interrogatorio, né la cittadina francese, né i suoi avvocati, né alcuno dei membri del pool di procuratori incaricati del caso hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti e ai fotografi presenti.

Altri interrogatori riguardanti i coniugi Moretti sono previsti in una data che al momento non è stata ancora comunicata. “Voglio poter porre tutte le mie domande, in modo da poter rispondere ai quesiti che mi hanno posto i miei clienti”, ha detto Romain Jordan, avvocato di diverse famiglie di vittime. “Ci sono ancora molti punti da chiarire”, ha dichiarato a Keystone-ATS.

“Interrogatorio non troppo sereno”

Secondo l’avvocato ginevrino, “altre responsabilità devono essere chiarite rapidamente. È anche nell’interesse dell’indagine che tutte le persone siano sul banco degli imputati, anche affinché possano difendersi”.

Da parte sua, l’avvocato vodese Gilles-Antoine Hofstetter ha parlato di “un interrogatorio un po’ teso, non sufficientemente sereno. Spero che in futuro gli scambi saranno più cordiali e costruttivi”.

In carcere preventivo dal 9 gennaio dopo il suo primo interrogatorio in qualità di imputato da parte del procuratore, Jacques Moretti spera di lasciare presto la prigione. All’inizio della settimana è stata presentata una richiesta in tal senso al competente tribunale.