Crans-Montana: Mattarella verrà venerdì a cerimonia per vittime
Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sarà con ogni probabilità in Svizzera venerdì per partecipare alla cerimonia per ricordare le vittime del rogo di Crans-Montana. È quanto apprende l'agenzia di stampa ANSA in ambienti diplomatici.
(Keystone-ATS) La Confederazione ha invitato i capi di Stato e di governo dei paesi colpiti dalla tragedia per il 9 gennaio, in occasione della giornata di lutto che “avrà deliberatamente una dimensione internazionale”, come affermato dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha già confermato la sua presenza.