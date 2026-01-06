The Swiss voice in the world since 1935
Crans-Montana: Mattarella verrà venerdì a cerimonia per vittime

Keystone-SDA

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sarà con ogni probabilità in Svizzera venerdì per partecipare alla cerimonia per ricordare le vittime del rogo di Crans-Montana. È quanto apprende l'agenzia di stampa ANSA in ambienti diplomatici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Confederazione ha invitato i capi di Stato e di governo dei paesi colpiti dalla tragedia per il 9 gennaio, in occasione della giornata di lutto che “avrà deliberatamente una dimensione internazionale”, come affermato dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha già confermato la sua presenza.

