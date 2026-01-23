Crans-Montana: ministero pubblico rifiuta procuratore straordinario
Non ci sarà alcun procuratore straordinario a indagare sul rogo di Capodanno di Crans-Montana. Lo ha annunciato oggi il ministero pubblico vallesano in un comunicato.
(Keystone-ATS) “L’ufficio del ministero pubblico competente si è riunito il 19 gennaio per valutare la richiesta di una delle parti per un procuratore straordinario, ma ha stabilito che non sussiste alcuna ragione né obiettiva, né giuridica per accogliere questa richiesta”, si legge nella nota firmata dalla procuratrice generale Beatrice Pilloud.
L’ufficio centrale del ministero pubblico vallesano, incaricato del dossier, viene infatti giudicato competente e gode della “piena fiducia” da parte dell’ufficio del ministero pubblico