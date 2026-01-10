Crans-Montana: Moretti ammette porta di sicurezza chiusa, RTS
Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.
(Keystone-ATS) Lo riferisce il pool investigativo della televisione romanda RTS, citando fonti confidenziali. Moretti, giunto sul posto dopo l’incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa.
Jacques Moretti, che da ieri si trova in detenzione preventiva, è accusato con la moglie Jessica Maric, di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Le circostanze riferite da RTS e già emerse in alcune testimonianze riportate dai media nei giorni successivi all’incidente, potrebbero – secondo l’emittente – indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale.