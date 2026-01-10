Crans-Montana: Moretti ammette porta di sicurezza chiusa, RTS

Keystone-SDA

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.

(Keystone-ATS) Lo riferisce il pool investigativo della televisione romanda RTS, citando fonti confidenziali. Moretti, giunto sul posto dopo l’incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa.

Jacques Moretti, che da ieri si trova in detenzione preventiva, è accusato con la moglie Jessica Maric, di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Le circostanze riferite da RTS e già emerse in alcune testimonianze riportate dai media nei giorni successivi all’incidente, potrebbero – secondo l’emittente – indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale.