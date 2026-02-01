Crans-Montana: morto un 18enne a Zurigo, bilancio sale a 41 vittime
Sale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un 18enne svizzero, ricoverato all'ospedale di Zurigo, è deceduto ieri, informa tramite una nota il Ministero pubblico vallesano.
(Keystone-ATS) Si tratta della prima volta dal giorno del dramma che il totale delle persone che hanno perso la vita nel rogo del bar “Le Constellation” viene ritoccato verso l’alto. Nessun’altra informazione sarà fornita in questa fase delle indagini dalla procura, si legge nel breve comunicato diffuso nel primo pomeriggio odierno.