Crans-Montana: omaggio alle vittime sul posto

Crans-Montana: omaggio alle vittime sul luogo dell'incidente Keystone-SDA

Alcune decine di persone si sono riunite stamani alle 10.00 nei pressi del bar Le Constellation a Crans-Montana (VS) per rendere omaggio ai morti e ai feriti dell'incendio di Capodanno nel locale. All'origine dell'iniziativa vi sono parenti delle vittime.

(Keystone-ATS) L’omaggio è iniziato con una deposizione di fiori nei pressi del luogo della tragedia, hanno constatato reporter di Keystone-ATS sul posto. Tra le persone presenti, diversi parenti e amici delle vittime, nonché, Roze, 18 anni, che nel disastro ha riportato ustioni.

Presente incaricata d’affari dell’ambasciata d’Italia

Ha partecipato alla cerimonia anche l’incaricata d’affari dell’ambasciata d’Italia a Berna, Diana Forte. “Per testimoniare ancora una volta la solidarietà e la vicinanza dell’Italia ai familiari delle vittime, sia dei defunti che dei feriti. Per noi è molto importante dimostrare che siamo sempre presenti, come lo siamo stati fin dai primi giorni”, ha detto a Keystone-ATS.

La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio in omaggio alle 41 vittime e ai 115 feriti. Successivamente, i partecipanti all’iniziativa sono stati invitati a un pranzo commemorativo a Vétroz, località poco a ovest di Sion.

Da diversi giorni sulle reti sociali è stato ripetutamente pubblicato un volantino che invitava a recarsi oggi nella località vallesana “in memoria delle persone scomparse e in sostegno ai nostri feriti durante il tragico evento di Crans-Montana”. All’insegna del “ricordo, della condivisione e della commemorazione”, l’evento era aperto a tutti.