Crans-Montana: Parmelin, fare in modo che catastrofe non si ripeta

Guy Parmelin con microfono in mano
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone-SDA

In occasione della giornata di lutto nazionale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assicurato in una lettera indirizzata a diversi media che verranno tratte le debite conseguenze dal drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In questo giorno, la Svizzera è unita nel lutto e nel cuore, ha dichiarato il consigliere federale.

“Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l’impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta”, ha scritto nella lettera.

La giustizia sta attualmente indagando in che misura siano state violate le prescrizioni di sicurezza e verranno tratte le debite conseguenze. “Lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari”. Parmelin ha espresso loro le sue sincere condoglianze. Ha inoltre rivolto un pensiero a tutti coloro “che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al disastroso incendio, ma che ora sono solo all’inizio di un lungo percorso di guarigione”.

Infine, il presidente della Confederazione ha reso omaggio a tutte le persone “che hanno offerto il loro aiuto in vari modi”. A suo avviso, nessun Paese può affrontare da solo una situazione così eccezionale.

