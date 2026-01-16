Crans-Montana: sindaco lascia Comitato Mondiali sci 2027

Keystone-SDA

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, lascia il Comitato di organizzazione dei Campionati del mondo di sci previsti nella località vallesana nel 2027.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La gestione della situazione di crisi e la conduzione degli affari correnti propri alla direzione del Comune richiedono tutte le mie energie disponibili”, afferma, citato in una nota diffusa stamane.

“La mia priorità – aggiunge Féraud – è fare tutto il possibile affinché le famiglie delle vittime ottengano delle risposte e la giustizia possa determinare le responsabilità di ciascuno”.

La decisione è stata comunicata ieri sia al Municipio che al Comitato direttivo dell’Associazione dei Comuni di Crans-Montana (ACCM), organo incaricato di designare i rappresentanti delle autorità pubbliche all’interno del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di sci. L’Esecutivo ha da parte sua proposto quale sostituto il municipale Sébastien Rey, responsabile del dicastero dello sport.