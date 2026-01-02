Crans-Montana: Tajani depone fiori sul luogo della strage

Keystone-SDA

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, accompagnato del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, ha deposto un mazzo di fiori davanti al locale di Crans-Montana teatro dell'incendio in cui sono morte decine di persone a Capodanno.

(Keystone-ATS) Parlando ai giornalisti sul posto, Tajani ha definito la collaborazione con le autorità elvetiche “molto positiva” e ha confermato che “ci sono ancora sei italiani dispersi e speriamo che si possano rintracciare”.

“Siamo al lavoro, c’è una task force qui, ci sono in permanenza l’ambasciatore e il console generale”, ha aggiunto – secondo quanto riferisce l’agenzia ANSA – annunciando che sarebbe andato a parlare con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel disastro.

Poco dopo il ministro ha scritto su X che “ho voluto essere qui a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. Insieme alle autorità svizzere, a cui ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, stiamo facendo il possibile per affrontare questa emergenza. Una preghiera in questo luogo di dolore”.