Crans-Montana: UFG, “Vallese risponderà presto su richiesta Italia”

Keystone-SDA

La procura vallesana risponderà entro la fine della settimana all'offerta di collaborazione presentata dall'Italia nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha indicato l’Ufficio federale di giustizia (UFG), competente per l’assistenza giudiziaria internazionale, confermando la notizia diffusa da diversi media.

I funzionari bernesi hanno precisato che le due autorità di perseguimento penale hanno anche la possibilità di collaborare per condurre indagini nell’ambito delle cosiddette squadre investigative comuni (SIC). Questa possibilità è espressamente prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Come noto il governo italiano sta esercitando una forte pressione sulla Confederazione affinché la magistratura della penisola sia coinvolta nelle indagini sul rogo in Vallese, che ha provocato numerosi morti e feriti di nazionalità italiana.