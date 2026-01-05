Crans-Montana (VS): Macron venerdì in Svizzera

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron arriverà in Svizzera venerdì per partecipare alla cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana (VS). Lo ha annunciato oggi il governo di Parigi.

(Keystone-ATS) Diversi cittadini francesi – nove, fra cui una con anche nazionalità elvetica – hanno perso la vita nel rogo del bar “Le Constellation”. Macron, ha reso noto la portavoce Maud Bregeon dopo la riunione del Consiglio dei ministri, sarà accompagnato da Benjamin Haddad, ministro delegato per l’Europa.

Venerdì 9 gennaio sarà organizzata una giornata di lutto nazionale in tutta Svizzera in memoria delle vittime, ha dichiarato il presidente della Confederazione Guy Parmelin sulla stampa domenicale. Tutte le campane suoneranno alle 14.00, quando avrà inizio una cerimonia nella località turistica vallesana teatro del terribile incendio. È previsto un minuto di silenzio nello stesso momento.

Il ministro vodese sarà a sua volta presente alla funzione con una rappresentanza del Consiglio federale e delle autorità del canton Vallese. Oltre a quella francese, non è ancora chiaro quali delegazioni straniere si recheranno a Crans-Montana.