Crans-Montana (VS): una folla immensa rende omaggio alle vittime

Un immenso corteo ha raggiunto il centro di Crans-Montana (VS) dopo la messa di questa mattina. Centinaia di candele e di fiori sono stati deposti davanti al bar "Le Constellation", teatro del tragico incendio di Capodanno.

(Keystone-ATS) L’emozione era forte nella località, tre giorni dopo il dramma. Più di un migliaio di persone, secondo una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto, hanno camminato in silenzio verso il locale dove si è verificato l’incendio.

Lì, la folla ha deposto centinaia di fiori e candele, mentre alcune persone si raccoglievano in preghiera, piangevano o si abbracciavano. Alcuni hanno anche lasciato dei peluche.

Nel corteo vi erano famiglie e amici delle vittime, in particolare giovani della loro età, commossi fino alle lacrime. Le forze di intervento hanno ricevuto lunghi applausi da parte di tutta la folla. Il bar, da parte sua, è ancora protetto da teli.

Alla marcia hanno partecipato diversi membri del Consiglio di Stato vallesano, in particolare il responsabile della sicurezza Stéphane Ganzer. È stata vista anche la procuratrice generale Béatrice Pilloud, visibilmente molto commossa.

Il corteo, svoltosi sotto il sole ma con un freddo glaciale, è stato accompagnato dalla canzone “Hallelujah” di Leonard Cohen. Sono stati cantati anche degli “Ave Maria”.